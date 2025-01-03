Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun - Son Dakika
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Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun

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RAMS Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'den ayrılış sürecini ve bu süreçte yaşadıklarını anlatan Crespo, ''Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun'' dedi.

03.01.2025 15:54  Güncelleme: 16:15
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen RAMS Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, eski takımı hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ekol TV'ye konuşan Crespo, "Futbolun doğasında bu var. Yeni bir hoca geldi ve Fenerbahçe başka oyuncular tercih etti. Ben de RAMS Başakşehir'e geldim. Fenerbahçe'ye attığım ancak sayılmayan golde abartılı bir sevinç yapmadım, golü eşime adamak istedim sadece" dedi.

"BİZ OLAMIYORSAK FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

Fenerbahçe'nin neden uzun süredir şampiyon olamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Crespo, "Açıkçası ben de bilmiyorum. Ben oradayken çok iyi kadrolar, çok iyi çalışan kadrolar vardı ama sezon sonunda hep Galatasaray şampiyon oluyordu. Fenerbahçe'de her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık. Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun" ifadelerini kullandı.

Crespo\'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun

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Son Dakika Spor Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muammer Özdemir:
    itin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı it fener başakşehir maçında aldığın para bile haram senin 33 5 Yanıtla
  • Apple User:
    crespo adamsın. efendiliğinle hep takdir ettim. 4 27 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    işte Gaysaray gibi kalitesiz nmsuz deil en azından sikessiz diyor yani 4 24 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    FB beka sorunudur acilen kapatılmalı 23 4 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    biz itleri koşarken Hoşşşt deriz 12 2 Yanıtla
  • Osman Kalin:
    Köpekler istiyor diye atları kurban etmezler. 8 2 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    yolu fenerden geçenin dengesi bozuluyor 6 3 Yanıtla
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