Cristiano Ronaldo 850. Golünü Atarken, Al-Nassr Coştu - Son Dakika

Cristiano Ronaldo 850. Golünü Atarken, Al-Nassr Coştu

Son Güncelleme: 02.09.2023 23:31

Suudi Arabistan Ligi'nde Cristiano Ronaldo, kariyerinde 850. golünü atarken, Al-Nassr deplasmanda 5-1 galip geldi. Ronaldo'nun yanı sıra Abdulrahman Ghareeb, Abdullah Alkhaibari, Otavio ve Sadio Mane de gol atan isimler oldu. Bu galibiyetle Al-Nassr puanını 9'a yükseltti. Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde 6 gol ve 4 asistle hem gol krallığında, hem de asist krallığında lider durumda.

Suudi Arabistan Ligi'nin 5. haftasında Al Hazm ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Al-Nassr oldu.

RONALDO 850. GOLÜNÜ ATTI

Al-Nassr'a galibiyeti getiren goller; 33. dakikada Abdulrahman Ghareeb, 35. dakikada Abdullah Alkhaibari, 57. dakikada Otavio, 68. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada Sadio Mane'den geldi.

HEM ASİST HEM GOL KRALI

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, fileleri de havalandırarak kariyerinde 850. gole ulaştı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, son 3 maçta 6 gol kaydetti. Ronaldo, 5.haftası geride kalan Arabistan Ligi'nde 6 gol ve 4 asistle hem gol krallığında, hem de asist krallığının zirvesinde yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo 850. Golünü Atarken, Al-Nassr Coştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo 850. Golünü Atarken, Al-Nassr Coştu - Son Dakika
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