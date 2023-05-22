Cristiano Ronaldo Almanya yolcusu! Suudi Arabistan'dan ayrılacağı konuşulan Ronaldo, gelecek sezon Bayern'de forma giyebilir - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo Almanya yolcusu! Suudi Arabistan'dan ayrılacağı konuşulan Ronaldo, gelecek sezon Bayern'de forma giyebilir

22.05.2023 09:10

Al Nassr'dan sezon sonu ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo için Alman iş insanı Marcus Schon devreye girdi. Schon, Bayern Münih'in Portekizli yıldız için harekete geçmesi durumunda transferi finanse edeceğinin sözünü verdi. Ronaldo, Al Nassr takımında 16 gol 4 asist ile mücadele ediyor.

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Bayern Münih'e bomba bir çağrı geldi. Alman iş insanı Marcus Schon, Bavyera ekibine Ronaldo transferi için destek olma sözü verdi.

RONALDO'NUN MALİYETİNİ KARŞILAYACAK

Alman Abendzeitung adlı gazetenin haberine göre, Alman iş insan Marcus Schon, Bayern Münih'in Cristiano Ronaldo için harekete geçmesi durumunda transferin maliyetini karşılama sözü verdi.

FORMALARIN SATIŞINDAN PAY İSTEYECEK

Schon, Ronaldo'nun Bayern Münih'e olası transferinde bonservis bedelini ya da Portekizli yıldızın maaşını karşılayabileceklerini belirtti. Alman iş insanı buna karşılık olarak Ronaldo formalarının satışından pay isteyecek.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Cristiano Ronaldo bu sezon Al Nassr formasıyla 33 maça çıktı. Portekizli yıldız bu mücadelelerde 16 gol atarken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo Almanya yolcusu! Suudi Arabistan'dan ayrılacağı konuşulan Ronaldo, gelecek sezon Bayern'de forma giyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Almanya yolcusu! Suudi Arabistan'dan ayrılacağı konuşulan Ronaldo, gelecek sezon Bayern'de forma giyebilir - Son Dakika
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