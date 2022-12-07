2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı yönündeki iddialara cevap verdi.
Marca'nın ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 500 milyon euro kazanacağı iddiası gündeme oturmuştu. Portekizli yıldız tüm dünyada ses getiren iddialara ilişkin son sözünü söyledi.
Al Nassr iddialarına cevap veren Cristiano Ronaldo karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Serbest statüde bulunan Ronaldo'nun hangi takıma imza atacağı belirsizliğini koruyor.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo, Al Nassr iddiaları hakkında konuştu: Hayır, bu doğru değil - Son Dakika