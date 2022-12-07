Cristiano Ronaldo, Al Nassr iddiaları hakkında konuştu: Hayır, bu doğru değil - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, Al Nassr iddiaları hakkında konuştu: Hayır, bu doğru değil

07.12.2022 10:26

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yendiği maç sonrası hakkında çıkan Al Nassr iddiaları hakkındaki soruyu yanıtladı. Portekizli süperstar, iddialara ilişkin olarak, "Hayır, bu doğru değil." dedi.

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı yönündeki iddialara cevap verdi.

500 MİLYON EURO KAZANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Marca'nın ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 500 milyon euro kazanacağı iddiası gündeme oturmuştu. Portekizli yıldız tüm dünyada ses getiren iddialara ilişkin son sözünü söyledi.

"HAYIR, BU DOĞRU DEĞİL"

Al Nassr iddialarına cevap veren Cristiano Ronaldo karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Serbest statüde bulunan Ronaldo'nun hangi takıma imza atacağı belirsizliğini koruyor.

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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, Al Nassr iddiaları hakkında konuştu: Hayır, bu doğru değil - Son Dakika
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