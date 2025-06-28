Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teknik direktörü Stefano Pioli ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü arıyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, teknik direktör arayışını sürdüren kulübü için harekete geçti. Haberde, Ronaldo'nun Al Nassr'ın başına bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran vatandaşı Jorge Jesus'u getirmek istediği belirtildi. Yıldız futbolcunun bu doğrultuda Suudi ekibinin yöneticileri ile konuşma yaptığı aktarıldı.
Öte yandan Jorge Jesus'un da bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Al Nassr'a sıcak baktığı, deneyimli teknik adamın yeni bir meydan okumaya hazır olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo, Fenerbahçeli eski hocanın Al Nassr'a getirilmesi için talimat verdi - Son Dakika
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