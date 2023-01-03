Mimikleriyle konuştu! Ronaldo imza töreninde ne tepki vereceğini şaşırdı

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a resmi imzayı attı. Portekizli yıldızın imza töreninde ilginç anlar yaşandı.
Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da düzenlenen imza töreninde bir basın mensubunun hareketi ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu. Muhabir, Portekizli yıldızın gol sevinçlerindeki gibi "Siuuu" demeye çalışırken, neler olduğunu anlamayan Ronaldo'nun mimikleri sosyal medyada gündem oldu.
Portekizli yıldız imza töreninde yaptığı açıklamada, "Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. Kazanacak bir şey kalmadı. Avrupa'da işim bitti. Ben eşsiz, benzersiz bir futbolcuyum. Avrupa'daki tüm rekorları kırdım, şimdi Suudi Arabistan'da da kıracağım. Ben böyle biriyim. Benim için rekorlar kırmak normal bir durum!" ifadelerini kullandı.
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