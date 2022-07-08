Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz ekibinin Avustralya ve Tayland'da yapılacak turlarının kadrosuna alınmayan Portekizli yıldızın, takımdan ayrılacağına yönelik söylentiler güçlendi.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Avustralya ve Tayland'da yapılacak turlarının kadrosuna alınmadı. İngiliz ekibi, Portekizli futbolcunun kadroda olmamasına ilişkin, bir aile sorunu nedeniyle izin aldığını belirtti.
Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen 37 yaşındaki futbolcunun adı, transferde birçok kulüple anılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı ise merak konusu.
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