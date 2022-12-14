Kariyerini hangi kulüpte sürdüreceği merakla beklenen Cristiano Ronaldo'ya Katar ekibi Al-Sadd'dan kanca

Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldıza Katar ekibi, Al-Sadd talip oldu.

KATAR EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

İspanyol AS gazetesi, Katar ekibi Al-Sadd'ın Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için devrede olduğunu yazdı. Katar Ligi'nin son şampiyonu Al-Sadd'ın kadrosunda Santi Cazorla ve Andre Ayew gibi deneyimli futbolcular bulunuyor.

HAYRANLARI BİR KEZ DAHA DİKEN ÜSTÜNDE

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı iddialarını yalanlayan Cristiano Ronaldo, kariyerine Avrupa'da devam etmesini isteyen hayranlarını sevindirmişti. Ancak Katar ekibinin Portekizli yıldıza talip olması, hayranlarını bir kez daha tedirgin etti.