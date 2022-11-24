Bu kadarı tesadüf olamaz! Dünyanın konuştuğu kareye Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan yorum

Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği maçta attığı golle pek çok rekor kıran Ronaldo, yaptığı sevinçle de gündemi salladı. Ronaldo, gol sevincini Messi fotoğrafının önünde yaptı.

"TESADÜF DEĞİLDİ"

Ronaldo'nun sevincini o noktada yapmasının bilinçli bir hareket olduğuna dair çokça yorum yazıldı. Portekizli yıldız da maçın ardından bu görüşleri doğrular nitelikte açıklama yaptı.

"GÜZEL FOTOĞRAFMIŞ"

Gol sevinci yaptığı yerle ilgili yöneltilen soruya Ronaldo, "Fotoğrafı gördüm, çok güzelmiş. Beğendim" diyerek yanıt verdi. Portekizli starın bu sözleri, Messi'ye gönderme olarak yorumlandı.