Bu kadarı tesadüf olamaz! Dünyanın konuştuğu kareye Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan yorum - Son Dakika
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Bu kadarı tesadüf olamaz! Dünyanın konuştuğu kareye Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan yorum

24.11.2022 23:51
Bu kadarı tesadüf olamaz! Dünyanın konuştuğu kareye Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan yorum

Cristiano Ronaldo'nun attığı golün ardından Messi fotoğrafının önünde sevinç yapması gündem oldu. Portekizli yıldız maçtan sonra, "Fotoğrafı gördüm, çok güzelmiş" açıklamasıyla tartışmalar alevlendi.

Portekiz'in Gana'yı 3-2 mağlup ettiği maçta attığı golle pek çok rekor kıran Ronaldo, yaptığı sevinçle de gündemi salladı. Ronaldo, gol sevincini Messi fotoğrafının önünde yaptı.

"TESADÜF DEĞİLDİ"

Ronaldo'nun sevincini o noktada yapmasının bilinçli bir hareket olduğuna dair çokça yorum yazıldı. Portekizli yıldız da maçın ardından bu görüşleri doğrular nitelikte açıklama yaptı.

"GÜZEL FOTOĞRAFMIŞ"

Gol sevinci yaptığı yerle ilgili yöneltilen soruya Ronaldo, "Fotoğrafı gördüm, çok güzelmiş. Beğendim" diyerek yanıt verdi. Portekizli starın bu sözleri, Messi'ye gönderme olarak yorumlandı.

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Son Dakika Spor Bu kadarı tesadüf olamaz! Dünyanın konuştuğu kareye Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan yorum - Son Dakika


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