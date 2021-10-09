37 yaşına girmeye gün sayan Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi hakkında çokça iddia ortaya atıldı. Portekizli starın, tamamen profesyonel yaşadığı ve hayatına bazı gıdaları hiç sokmadığına dair yapılan haberlerin abartı olduğunu eski takım arkadaşı Jose Fonte ortaya çıktı. Goal'in aktardığı habere göre Fonte, "Ronaldo'yu her abur cuburdan yerken" gördüm ifadelerini kullandı.
Fonte, "Bazı özgür kalorili günleri var. Onu her şeyden biraz yerken gördüm" diye konuştu. Ronaldo'nun evinde bazı günler bolca 'abur cubur' tüketildiğini ifade etti.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi yalan çıktı! O da abur cubur seviyor - Son Dakika Spor