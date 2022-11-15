Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef aldığı röportajda ikinci perde: Yeni doğan kızımın hastalığına inanmadılar

Taksim'in acısı henüz tazeyken yapılan bu paylaşım ekipleri harekete geçirdi

İngiltere'de Piers Morgan'ın Sansürsüz programına katılan Cristiano Ronaldo, röportajın ikinci kısmında da Manchester United'ı hedef aldı. Yeni açıklamalarının yayınlanması sonrası yine gündeme oturan Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin yöneticilerini kendine inanmamakla suçladı.

"BENİM SÖZÜME GÜVENMEDİLER"

Ronaldo yaptığı açıklamada, "Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına yüzde 100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldızın açıklamalarının devamı şöyle:

"UMURSAMIYORLAR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor.

"ASLA ONLARLA AKŞAM YEMEĞİ YEMEYECEĞİM"

Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil."