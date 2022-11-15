Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef aldığı röportajda ikinci perde: Yeni doğan kızımın hastalığına inanmadılar - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef aldığı röportajda ikinci perde: Yeni doğan kızımın hastalığına inanmadılar

15.11.2022 09:04

Dünya gündemine oturan röportajının ikinci bölümünde Cristiano Ronaldo, yine çok sert sözlerle Manchester United'ı hedef aldı. Portekizli yıldız, "Yöneticiler yeni doğan kızımın hastalığına inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler" şeklinde konuştu.

İngiltere'de Piers Morgan'ın Sansürsüz programına katılan Cristiano Ronaldo, röportajın ikinci kısmında da Manchester United'ı hedef aldı. Yeni açıklamalarının yayınlanması sonrası yine gündeme oturan Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin yöneticilerini kendine inanmamakla suçladı.

"BENİM SÖZÜME GÜVENMEDİLER"

Ronaldo yaptığı açıklamada, "Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına yüzde 100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldızın açıklamalarının devamı şöyle:

"UMURSAMIYORLAR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor.

"ASLA ONLARLA AKŞAM YEMEĞİ YEMEYECEĞİM"

Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil."

YORUMLAR
500
Manchester United'dan ayrılık için gemileri yakan Ronaldo'ya tarihi ceza kapıda Manchester United'dan ayrılık için gemileri yakan Ronaldo'ya tarihi ceza kapıda Manchester United, Ronaldo'nun 'ihanete uğradığı' yönündeki ifadelerini incelemeye aldı Manchester United, Ronaldo'nun 'ihanete uğradığı' yönündeki ifadelerini incelemeye aldı

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef aldığı röportajda ikinci perde: Yeni doğan kızımın hastalığına inanmadılar - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un görüntüsü G20'ye damga vurdu! Boyu yetmedi
09:31 Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'den Galatasaray hezimeti sonrası eşinin paylaştığı videoyla ilgili açıklama geldi
09:22 Taksim saldırısının ardından gündeme oturdu! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın kasım ayını işaret ettiği ortaya çıktı
09:00 Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef aldığı röportajda ikinci perde: Yeni doğan kızımın hastalığına inanmadılar
08:50 İstiklal'i kana bulayan teröristin boğazı neden sıkıldı? Güvenlik uzmanları iki neden açıkladı
08:23 Manchester City'nin yıldızı Haaland'a çok ilginç teklif! 7. Lig takımı talip oldu
08:18 6'lı masa liderleri sekizinci kez toplandı: 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşacağız
08:14 Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ bir kez daha aynı dizide rol alacak
08:07 Sırbistan'a tek sayıyla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası şansını yitirdi
01:24 İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri sorulan Pentagon yetkilisi ne diyeceğini bilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 10:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef aldığı röportajda ikinci perde: Yeni doğan kızımın hastalığına inanmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement