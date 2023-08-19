Ronaldo\'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon\'a da mağlup oldu

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi 2. hafta maçında Al Taawon'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Al Nassr, ligin 2. maçında da puanla tanışamadı.

YILDIZ FUTBOLCULAR MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Al Taawon'un gollerini 20. dakikada Tawamba Kana, 90+6'da Ahmed Bahusayn kaydetti. Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca, Brozovic gibi yıldızlar 90 dakika sahada kaldı.

2. MAÇI DA KAZANAMADILAR

Al Taawon bu sonuçla ligde puanını 4'e yükseltti. Al Nassr ise 2. maçından da sahadan yenik ayrılarak büyük hayal kırıklığı yarattı.