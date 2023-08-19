Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon'a da mağlup oldu - Son Dakika

Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon'a da mağlup oldu

Ronaldo\'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon\'a da mağlup oldu
Son Güncelleme: 19.08.2023 11:08

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi 2. hafta maçında Al Taawon'a 2-0 mağlup oldu. Al Nassr, ligin 2. maçında da puan alamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi 2. hafta maçında Al Taawon'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Al Nassr, ligin 2. maçında da puanla tanışamadı.

YILDIZ FUTBOLCULAR MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Al Taawon'un gollerini 20. dakikada Tawamba Kana, 90+6'da Ahmed Bahusayn kaydetti. Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca, Brozovic gibi yıldızlar 90 dakika sahada kaldı.

2. MAÇI DA KAZANAMADILAR

Al Taawon bu sonuçla ligde puanını 4'e yükseltti. Al Nassr ise 2. maçından da sahadan yenik ayrılarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon'a da mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:37 De Gea mı Navas mı? Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oluyor
11:22 Çukur dizisinin 'Kemal'i Uğur Yıldıran'ın asıl mesleği dansçılık çıktı
11:18 Çukur dizisinin 'Kemal'i Uğur Yıldıran'ın asıl mesleği dansçılık çıktı! Hadise ile Eurovision'da dans etmiş
11:11 Gazeteci Can Ataklı Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
11:04 Gazeteci Can Ataklı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldı
10:58 BM askerlerini Yeşil Hat'ta geri iten KKTC, yol yapım çalışmalarına yeniden başladı
10:54 KKTC geri adım atmadı! BM askerleri Yeşil Hat'ta geri itildi, yol yapım çalışmaları yeniden başladı
10:50 Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon'a da mağlup oldu
10:46 Suudi Arabistan'a gittiğine gideceğine pişman oldu! Ronaldo'ya bir darbe daha
10:41 Cinnet getiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü, kendini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 11:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon'a da mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement