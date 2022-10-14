Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp - Son Dakika
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Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp

14.10.2022 18:08
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp

Cristiano Ronaldo'nun psikoloğu Jordan Peterson, ünlü futbolcunun depresyonda olduğunu açıkladı. Yeni doğmuş bebeğinin ölümünün ardından Ronaldo'nun kendini toparlamakta güçlük çektiğini söyleyen Peterson, "Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a transfer olmasının ardından kariyeri dibe vuran Cristiano Ronaldo'nun üzgün ve mutsuz tavırlarının arkasındaki sır perdesi aralandı.

RONALDO DEPRESYONDA

Geçtiğimiz aylarda ikiz çocuklarından birini doğumda kaybeden Cristiano Ronaldo'nun bu olayı aşamadığı belirtildi. Portekizli yıldızın psikoloğu Jordan Peterson, Ronaldo'nun depresyonda olduğunu aktardı.

YAŞADIĞI AĞIR KAYIB FUTBOLA ODAKLANMASINI ENGELLİYOR

Peterson yaptığı açıklamada, "Evine gittim ve yaklaşık iki saat konuştuk. Gelecekte ne istediği ve karşılaştığı bazı engeller hakkında sohbet ettik. Cristiano Ronaldo depresyondan muzdarip ve terapi istiyor. Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp - Son Dakika


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