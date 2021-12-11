Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid iddiası ses getirdi

Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'e geri dönmesi gündemde. İspanyol devinin ara transfer döneminde Portekizli yıldızı takıma kazandırmak için harekete geçeceği öne sürüldü.

OCAK AYINA KADAR DURUMU İZLENECEK

Fotomaç'ın Football Insider'dan aktardığı habere göre, İspanya La Liga devi Real Madrid, ocak ayında Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Başka bir kaynak ise Real'in Ronaldo'nun ocak ayına kadar olan durumunu izlediğini ve cesaretlendirilirse harekete geçebileceğini söyledi.