Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış

Manchester United'da kötü gidişat bir türlü tersine çevrilemezken teknik direktör Solskjaer eleştirilerin odağındaki isim. Cristiano Ronaldo'nun da Norveçli hocadan oldukça rahatsız olduğu bilinirken, ortaya atılan son iddia büyük ses getirdi.

"SOLSKJAER'DEN BIKTIM"

Futbol Arena'nın gazeteci Miguel Delaney'den aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo eski bir takım arkadaşıyla sürekli temas halinde. Portekizli yıldız son günlerde Solskjaer'den memnun olmadığını eski takım arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığı mesajlaşmalarda Norveçli teknik adamdan kelimenin tam anlamıyla bıktığını ve onunla bu işin olmayacağını söyledi.

RONALDO'NUN SEZON SONU AYRILMASI GÜNDEMDE

Sürekli olarak Alex Ferguson dönemini kıyaslayan Ronaldo'nun eğer durumun düzelmemesi halinde sezon sonu ayrılması da gündemde. Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun Solskjaer'in ayrılması halinde Zinedine Zidane ile çalışmak istediği iddia edilmişti.