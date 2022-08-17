Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek

Son dönemde Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında birçok transfer söylentisi ortaya atıldı. Durumdan rahatsız olan Portekizli yıldız, bir röportaj vererek her şeyi anlatacağını açıkladı.

"MEDYA SADECE YALAN SÖYLÜYOR"

Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepki gösteren Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

Manchester United'ın ligin ilk haftasında oynadığı Brighton maçına yedek başlayan futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyordu.