Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek

17.08.2022 10:11
Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!" ifadelerini kullandı.

Son dönemde Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında birçok transfer söylentisi ortaya atıldı. Durumdan rahatsız olan Portekizli yıldız, bir röportaj vererek her şeyi anlatacağını açıkladı.

"MEDYA SADECE YALAN SÖYLÜYOR"

Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepki gösteren Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

Manchester United'ın ligin ilk haftasında oynadığı Brighton maçına yedek başlayan futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyordu.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek - Son Dakika


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