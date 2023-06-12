Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yeni görevi! Genç yıldızları takıma kazandıracak - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yeni görevi! Genç yıldızları takıma kazandıracak

12.06.2023 16:17

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinde bambaşka bir göreve getiriliyor. Ronaldo, takıma genç yeteneklerin kazandırılmasına öncülük edecek. Portekizli süper yıldız, kariyerini sonlandırdıktan sonrada bu göreve devam edeceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da futbolculuğun yanı sıra yeni bir görev daha üstlenecek.

AYRILACAĞI KONUŞULURKEN YENİ GÖREV VERİLDİ

Sezon başında transfer olduğu Al Nassr'a görkemli bir törenle imza atan Cristiano Ronaldo, sezonu kupasız tamamladı. Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken, Suudi Arabistan ekibinde bambaşka bir göreve getirileceği öğrenildi.

GENÇ YILDIZLARI AL NASSR'A GETİRECEK

The Athletic'te yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr altyapısının geliştirmesine öncülük edecek. Portekizli yıldız, La Liga başta olmak üzere genç yıldızların takıma kazandırılmasında büyük rol üstlenecek.

Futbolcu Ronaldo'yu unutun! Al Nassr'da bambaşka bir göreve getirildi
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Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yeni görevi! Genç yıldızları takıma kazandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yeni görevi! Genç yıldızları takıma kazandıracak - Son Dakika
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