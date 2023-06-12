Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yeni görevi! Genç yıldızları takıma kazandıracak

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da futbolculuğun yanı sıra yeni bir görev daha üstlenecek.
Sezon başında transfer olduğu Al Nassr'a görkemli bir törenle imza atan Cristiano Ronaldo, sezonu kupasız tamamladı. Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken, Suudi Arabistan ekibinde bambaşka bir göreve getirileceği öğrenildi.
The Athletic'te yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr altyapısının geliştirmesine öncülük edecek. Portekizli yıldız, La Liga başta olmak üzere genç yıldızların takıma kazandırılmasında büyük rol üstlenecek.
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