Crystal Palace'lı McNeil, 2-2 biten Beşiktaş maçının atmosferini övdü

Crystal Palace forması giyen İngiliz oyuncu Dwight McNeil, Beşiktaş karşısında 2-2 berabere biten maçta iyi bir reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, bunlardan birkaçı Premier Lig'de oynadı, bu yüzden iyi bir ekip olacaklarını biliyorduk" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Crystal Palace forması giyen İngiliz oyuncu Dwight McNeil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi bir performans sergilediklerini belirten McNeil, "Bizim için pazar günü yaşananlara kıyasla takımdan iyi bir performans geldi. Özellikle ilk yarıda iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum; gerçekten çok iyi başladık ama devre arasına 1 gol geride girmek bizim için biraz sarsıcıydı. Ancak ikinci yarıda verdiğimiz tepkiyle 2-1 öne geçtik, bunu hak ettiğimizi düşündük ve ardından böyle bir atmosferde böylesine iyi bir takıma karşı şanslar yakalayacaklarını biliyorduk ve birini değerlendirdiler, fakat maçtan çıkarılacak olumlu yönler var" diye konuştu.

"Olabildiğince ileri gitmek istiyoruz"

Avrupa Ligi'nde bu sezon finale kadar gitmek istediklerini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Kesinlikle, yapabilirsek sonuna kadar gitmeye çalışmak istiyoruz. Bu turnuvanın ve aynı zamanda Premier Lig'i idare etmeye çalışmanın zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu sezon çok fazla maç var, ancak elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz ve dediğim gibi olabildiğince ileri gitmek istiyoruz" dedi.

"Oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi"

Beşiktaş taraftarları ve stadyum atmosferi hakkında konuşan McNeil, "Şahsen oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi muhtemelen. Dediğim gibi, gelmesi zor bir ortam olacağını biliyorduk ama bence bunu gerçekten çok iyi yaptık" ifadelerini kullandı.

"Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk"

Oyun içinde başa baş mücadele ettiklerinin altını çizen İngiliz futbolcu, "Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, bunlardan birkaçı Premier Lig'de oynadı, bu yüzden iyi bir ekip olacaklarını biliyorduk ve maçın çoğunda onlarla elimizden geldiğince başa baş mücadele ettiğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.