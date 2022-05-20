Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı - Son Dakika
Üye Girişi

Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı

20.05.2022 14:31

İngiltere'de son günlerde sahaya girip oyunculara ve teknik adamlara saldıran taraftarların sayısı artıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Everton, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta tarihi bir geri dönüşe imza atarak Crystal Palace'ı yendi ve ligde kalmayı garantiledi. Maç sonunda sahaya giren taraftarların arasında kalan konuk ekip teknik direktörü Patrick Vieira, kendisine el hareketleri ve sözlü olarak sataşan taraftara tekme attı.

Everton tarihi geri dönüşe imza attığı karşılaşmada Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve Premier Lig'de kalmayı garantiledi. Ev sahibi takım galibiyet golünü attıktan sonra taraftarı sevinçten sahaya daldı ve unutulmaz anlar ortaya çıktı.

Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmeledi
Görüntü: S Sport

MAÇIN SON DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI

Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Crystal Palace'ı 3-2 yendi. Ligde kalmayı garantileyen Everton'da taraftarlar 3. golün coşkusuyla maç bitmeden sahaya girdi. Taraftarlar kısa süre içerisinde tribünlere geri dönerken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık bir kez daha karıştı.

Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmeledi
Dünya, Premier Lig'i konuşuyor! Saha savaş alanına döndü, ünlü hoca taraftarı tekmeledi
Patrick Vieira'nın taraftara saldırdığı an
Premier Lig'de tarihi anlar! Saha savaş alanına döndü, dünyaca ünlü hoca taraftarı tekmeledi
Patrick Vieira'nın taraftara saldırdığı an

SOYUNMA ODASINA GİDERKEN TARAFTARI TEKMELEDİ

Taraftarlar maçın bitmesiyle bir kez daha sahaya girerken, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira zor anlar yaşadı. Soyunma odasına giden Fransız hoca, kendisini tahrik eden bir taraftarın önce ensesine eliyle vurdu ardından tekme attı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yaşananlar uzun süre gündemdeki yerini korudu.

YORUMLAR
500
Uğurcan Çakır gözünü İngiltere'ye çevirdi! Hedefi Premier Lig Uğurcan Çakır gözünü İngiltere'ye çevirdi! Hedefi Premier Lig

Patrick Vieira, Premier Lig, S Sport, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:38:25. #1.11#
SON DAKİKA: Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement