Everton tarihi geri dönüşe imza attığı karşılaşmada Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve Premier Lig'de kalmayı garantiledi. Ev sahibi takım galibiyet golünü attıktan sonra taraftarı sevinçten sahaya daldı ve unutulmaz anlar ortaya çıktı.
Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Crystal Palace'ı 3-2 yendi. Ligde kalmayı garantileyen Everton'da taraftarlar 3. golün coşkusuyla maç bitmeden sahaya girdi. Taraftarlar kısa süre içerisinde tribünlere geri dönerken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık bir kez daha karıştı.
Taraftarlar maçın bitmesiyle bir kez daha sahaya girerken, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira zor anlar yaşadı. Soyunma odasına giden Fransız hoca, kendisini tahrik eden bir taraftarın önce ensesine eliyle vurdu ardından tekme attı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yaşananlar uzun süre gündemdeki yerini korudu.
Son Dakika › Spor › Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı - Son Dakika