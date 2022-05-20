Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı

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Everton tarihi geri dönüşe imza attığı karşılaşmada Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve Premier Lig'de kalmayı garantiledi. Ev sahibi takım galibiyet golünü attıktan sonra taraftarı sevinçten sahaya daldı ve unutulmaz anlar ortaya çıktı.

Görüntü: S Sport

MAÇIN SON DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI

Premier Lig'in 37. haftasında Everton 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Crystal Palace'ı 3-2 yendi. Ligde kalmayı garantileyen Everton'da taraftarlar 3. golün coşkusuyla maç bitmeden sahaya girdi. Taraftarlar kısa süre içerisinde tribünlere geri dönerken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık bir kez daha karıştı.

Patrick Vieira'nın taraftara saldırdığı an

Patrick Vieira'nın taraftara saldırdığı an

SOYUNMA ODASINA GİDERKEN TARAFTARI TEKMELEDİ

Taraftarlar maçın bitmesiyle bir kez daha sahaya girerken, Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira zor anlar yaşadı. Soyunma odasına giden Fransız hoca, kendisini tahrik eden bir taraftarın önce ensesine eliyle vurdu ardından tekme attı. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, yaşananlar uzun süre gündemdeki yerini korudu.