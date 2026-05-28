Crystal Palace, Rayo Vallecano'yu Yendi ve Şampiyon Oldu

28.05.2026 00:16
Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Stat: Leipzig

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino (Dk. 80 Guessand), Mateta (Dk. 76 Larsen)

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin (Dk. 62 Mendy), Lopez (Dk. 62 Diaz), de Frutos (Dk. 70 Camello), Garcia (Dk. 70 Espino), Isi Palazon (Dk. 77 Akhomach), Alemao

Gol: Dk. 51 Mateta (Crystal Palace)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon, Dk. 48 Lopez, Dk. 62 Garcia, Dk. 85 Mendy, Dk. 90+2 Espino (Rayo Vallecano), Dk. 42 Wharton, Dk. 74 Pino, Dk. 82 Riad (Crystal Palace)

İngiliz ekibi Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek şampiyon oldu.

51. dakikada Crystal Palace öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Wharton'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Batalla'nın sektirdiği meşin yuvarlağı altıpas içinde sol ayağıyla tamamlayan Mateta, topu filelerle buluşturdu: 1-0

56. dakikada top üç kez direkten döndü. Ceza sahası dışından kullanılan frikikte Pino'nun sert vuruşunda top önce sol, daha sonra da sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu kale önünde Riad tamamlamak istedi ancak bir kez daha meşin yuvarlak direkten dönse de oyuncu için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

57. dakikada sol kanattan Pino, ceza sahasına girdikten sonra içerideki arkadaşı Mateta'yı gördü. Oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı dokunuşta kaleci Batalla, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

83. dakikada sağdan kullanılan frikikte kafalardan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Camello'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Crystal Palace, şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

23:57
23:21
22:53
21:00
20:55
20:53
