Crystal Palace UEFA Konferans Ligi Şampiyonu

28.05.2026 00:10
Crystal Palace, Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

25. dakikada sol kanattan hareketlenen Chavarria, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında Alemao'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden dışarı gitti.

40. dakikada Frutos pasını Lopez'e aktardı. Lopez'in vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

45+2. dakikada rakip yarı alanın sağında topla buluşan Wharton, ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Arka direkte Mitchell'ın müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

51. dakikada topla birlikte rakip yarı alana hareketlenen Wharton, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Batalla'dan seken topu önünde bulan Mateta, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

56. dakikada ceza yayının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına Pino geçti. Bu oyuncunun doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta top önce yakın direğe ardından da uzak direğe çarparak oyun alanına geri geldi. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazında Mateta'nın vuruşunda top tekrar direğe çarparak dışarı gitti.

57. dakikada sol taraftan Munoz, ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Mateta'nın vuruşunda kaleci Batalla, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Stat: Leipzig

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Crystal Palace: Dean Henderson, Chadi Riad, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot, Daniel Munoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell, Ismaila Sarr, Yeremy Pino (Evann Guessand dk. 80), Jean-Philippe Mateta (Jorgen Strand Larsen dk. 76)

Yedekler: Remi Matthews, Walter Benitez, Jefferson Lerma, Brennan Johnson, Nathaniel Clyne, Will Hughes, Borna Sosa, Chris Richards, Justin Devenny, Rio Cardines

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria, Oscar Valentin (Nobel Mendy dk. 63), Unai Lopez (Pedro Diaz dk. 62), Jorge de Frutos (Sergio Camello dk. 70), Isaac Palazon (Ilias Akhomach dk. 77), Alvaro Garcia (Alfonso Espino dk. 70), Alemao

Yedekler: Daniel Cardenas, Juanpe, Oscar Trejo, Gerard Gumbau, Ivan Balliu

Teknik Direktör: Inigo Perez

Gol: Jean-Philippe Mateta (dk. 51) (Crystal Palace)

Sarı kartlar: Adam Wharton, Yeremy Pino, Chadi Riad (Crystal Palace), Pathe Ciss, Isaac Palazon, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Nobel Mendy, Alfonso Espino (Rayo Vallecano) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

