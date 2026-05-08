Crystal Palace ve Rayo Vallecano Finale Yükseldi
Crystal Palace ve Rayo Vallecano Finale Yükseldi

08.05.2026 00:11
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Crystal Palace ile Rayo Vallecano finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçları bu akşam tamamlandı. İngiliz ekibi Crystal Palace, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i rövanşta da 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. İngiliz ekibinin gollerini 25. dakikada Pedrinho (kendi kalesine) ve 52. dakikada Ismaila Sarr atarken, Shakhtar'ın tek golünü 34. dakikada Eguinaldo kaydetti.

Gecenin diğer maçında ise Rayo Vallecano, ilk maçta 1-0 yendiği RC Strasbourg'u 42. dakikada Alexandre Zurawski'nin golüyle yine 1-0 mağlup ederek finale çıkan bir diğer takım oldu.

UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Leipzig şehrinde bulunan Red Bull Arena'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

