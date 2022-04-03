CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcı'nın golüyle kurtardı - Son Dakika
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CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcı'nın golüyle kurtardı

03.04.2022 18:55
CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcı'nın golüyle kurtardı

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ural ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın duraklama dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı.

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Ural ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın duraklama dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki CSKA Moskova, küme düşme hattındaki Ural'ı konuk etti.

CSKA Moskova'dan Diveyev'in 4 ve Bijol'un (kendi kalesine) 7. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Bicfalvi 55. dakikada Ural'ı öne geçirdi ancak CSKA Moskova, Yusuf'un 90+4'üncü dakikada penaltıdan attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Rusya Premier Lig'de oynadığı 5. maçta da fileleri havalandıran Yusuf, gol sayısını 7'ye yükseltti.

CSKA Moskova puanını 43'e, Ural da 21'e çıkardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcı'nın golüyle kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CSKA Moskova bir puanı Yusuf Yazıcı'nın golüyle kurtardı - Son Dakika
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