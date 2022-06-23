CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda - Son Dakika
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CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda

23.06.2022 14:59
CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alma konusunda Lille ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ve milli oyuncunun takımdan ayrıldığı belirtildi.

Rus ekibi, Yusuf Yazıcı'ya veda ederek, "CSKA Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol atarak lig tarihine geçen Yusuf Yazıcı'ya, takımımıza yaptığı tüm katkılar için minnettarız. Bundan sonraki kariyerinde başarılar. Her şey gönlünce olsun!" değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Yazıcı ise sosyal medyadan paylaştığı ayrılık mesajında, "Yaptığımız işin en zor kısmı vedalar sanırım. Ama vedalar da hayatın bir parçası. Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik. Burada geçirdiğim her anımı büyük bir mutlulukla hatırlayacağım. Altı aylık süre boyunca desteklerini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bonservisi 2024 yılına kadar Fransa temsilcisinde bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon devre arasında kiralandığı CSKA Moskova'da ilk 6 maçın tamamında ağları sarsmış ve bunu başaran ilk oyuncu olmuştu.

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Kaynak: AA

Yusuf Yazıcı, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda - Son Dakika
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