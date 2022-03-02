CSKA Moskova, Daniel Hackett'ın takımdan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
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CSKA Moskova, Daniel Hackett'ın takımdan ayrıldığını açıkladı

02.03.2022 15:11
CSKA Moskova, Daniel Hackett'ın takımdan ayrıldığını açıkladı

Rusya'nın CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 6 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 6 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Son olarak İtalyan Daniel Hackett da, Gürcü Tornike Shengelia, Danimarkalı Iffe Lundberg, Litvanyalı Marius Grigonis, Alman Johannes Voigtmann ve Rus Joel Bolomboy gibi CSKA Moskova'dan ayrılma kararı aldı.

Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek." ifadeleri kullanıldı.

Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'ne katılımı askıya alındı. THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyordu.

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Ukrayna, Moskova, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor CSKA Moskova, Daniel Hackett'ın takımdan ayrıldığını açıkladı - Son Dakika


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