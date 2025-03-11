Çubuk Spor Turizminde Marka Oluyor

Türkiye Ragbi Federasyonu'na tahsis edilen Çubuk Esenboğa Spor Sahası, ilçeye büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Yılda yaklaşık 30 kamp düzenlenmesi ve 30 şampiyonanın burada gerçekleştirilmesiyle Çubuk, spor turizmi açısından önemli bir merkez haline gelecek.

Her kamp dönemi, yaklaşık 30 sporcunun 15 gün boyunca Çubuk'ta konaklamasını kapsıyor. Yeme, içme ve barınma giderleriyle birlikte bu süreç, bölge ekonomisine önemli bir canlılık kazandıracak. Buna ek olarak, yıl içinde gerçekleşecek 30 şampiyona sırasında toplamda yaklaşık 700 kişi, 4 gün boyunca konaklayarak Çubuk'ta vakit geçirecek.

Yapılan hesaplamalara göre, bu organizasyonların ilçeye yıllık ekonomik katkısının yaklaşık 100 milyon TL olması öngörülüyor. Oteller, restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler bu süreçte ciddi bir gelir artışı yaşayacak. Spor turizmiyle birlikte Çubuk, sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de önemli bir spor destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Çubuk'a kazandırdığı bu yatırımın, bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişime büyük katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle genç sporcuların yetişmesi, spor kültürünün gelişmesi ve ilçenin tanıtımına katkıda bulunması açısından da bu tahsis büyük bir önem taşıyor. - İSTANBUL