Çubuk Spor Turizminde Marka Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çubuk Spor Turizminde Marka Oluyor

Çubuk'taki yeni spor sahası, ilçeye yıllık 100 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak.

11.03.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ragbi Federasyonu'na tahsis edilen Çubuk Esenboğa Spor Sahası, ilçeye büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Yılda yaklaşık 30 kamp düzenlenmesi ve 30 şampiyonanın burada gerçekleştirilmesiyle Çubuk, spor turizmi açısından önemli bir merkez haline gelecek.

Her kamp dönemi, yaklaşık 30 sporcunun 15 gün boyunca Çubuk'ta konaklamasını kapsıyor. Yeme, içme ve barınma giderleriyle birlikte bu süreç, bölge ekonomisine önemli bir canlılık kazandıracak. Buna ek olarak, yıl içinde gerçekleşecek 30 şampiyona sırasında toplamda yaklaşık 700 kişi, 4 gün boyunca konaklayarak Çubuk'ta vakit geçirecek.

Yapılan hesaplamalara göre, bu organizasyonların ilçeye yıllık ekonomik katkısının yaklaşık 100 milyon TL olması öngörülüyor. Oteller, restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler bu süreçte ciddi bir gelir artışı yaşayacak. Spor turizmiyle birlikte Çubuk, sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de önemli bir spor destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun Çubuk'a kazandırdığı bu yatırımın, bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişime büyük katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle genç sporcuların yetişmesi, spor kültürünün gelişmesi ve ilçenin tanıtımına katkıda bulunması açısından da bu tahsis büyük bir önem taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Çubuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çubuk Spor Turizminde Marka Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan’da bir araya gelecek ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan'da bir araya gelecek
Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti

12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
16:54 Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
16:47 Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
16:24 Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı Hazineyi dolandıranlara yapılan operasyonda 150 kişi gözaltına alındı
16:14 Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
16:12 ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan’da bir araya gelecek ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan'da bir araya gelecek
16:08 Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
16:02 Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 12:48:44. #7.13#
SON DAKİKA: Çubuk Spor Turizminde Marka Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.