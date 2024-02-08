Çubuklu Sporcular İç Anadolu Minikler Bölge Şampiyonasında Başarı Kazandı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinden Aksaray'da yapılan İç Anadolu Minikler Bölge Şampiyonasına katılan sporcular, 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen İç Anadolu Minikler Bölge Şampiyonasına katılan sporcular elde etikleri başarılarla ilçenin gururu oldular.

Aksaray Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünden 17 sporcu katıldı.

Kategorilerinde Talha Tetik, Esila Elif Darka, Esila Büyük Bodur, Erva Mutlu, Elif Aykılıç, Melisa Liva Darka ve Akif Gündoğdu birinci olarak altın madalya, Erva Duvan, Muhammed Ensar Alıcı ve Zeynep Esen ikinci olarak gümüş madalya, Taha Yasin Gündüz, Eymen Tecimer, Elif Ece Usta ve Ecrin Keser ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, bu başarının önemli olduğunu belirterek, kendilerine verilen desteğin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.