Cudi Cup'ta tekler şampiyonlukları Yiğit Arslan ve Arina Germanova'nın oldu - Son Dakika
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Cudi Cup'ta tekler şampiyonlukları Yiğit Arslan ve Arina Germanova'nın oldu

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Cudi Cup\'ta tekler şampiyonlukları Yiğit Arslan ve Arina Germanova\'nın oldu
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Şırnak'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 5 ülkeden 61 sporcunun katılımıyla final maçlarının ardından sona erdi. Tek erkeklerde Yiğit Arslan, tek kızlarda Arina Germanova şampiyon olurken, dereceye giren sporculara törenle kupaları verildi.

ŞIRNAK'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Turnuvada tek erkeklerde Yiğit Arslan, tek kızlarda Arina Germanova şampiyon oldu. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonunda gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda düzenlendi. 2 kapalı ve 4 açık kortta gerçekleştirilen organizasyonda kortlara 'Cudi', 'Gabar', 'Faraşin', 'Kato', 'Botan' ve 'Sefine' isimleri verildi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcu mücadele etti. Turnuvanın yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen sporcular, bugün şampiyonluk için korta çıktı. 'Cudi'de sahne tenisin' temasıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, birincilik için kıyasıya mücadele etti. Final karşılaşmalarında tek erkeklerde Yiğit Arslan, tek kızlarda ise Arina Germanova birinci oldu. Çift erkekler kategorisinde Teoman Aktaş ve Ateş Batur, çift kızlarda ise Eva Kan ve Yana Volkova şampiyon oldu.

Turnuva, dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerinin verilmesinin ardından tamamlandı. Ödül törenine Vali Birol Ekici, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

ŞAFAK MÜDERRİSGİL: GİTTİĞİMİZ HER İLE ÖRNEK GÖSTERDİĞİMİZ BİR TURNUVA

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Cudi Cup'ı gittikleri her yerde örnek gösterdiklerini ifade ederek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her sene olduğu gibi büyük bir heyecanla geldik. Bizim için Cudi Cup'ın çok çok farklı bir anlamı var. Bir zaman, terörle anılan bu bölgede adeta toplumsal bir değişime neden olan bu tenis turnuvası bizim gittiğimiz her ile örnek gösterdiğimiz bir turnuva. Bu sene beşincisini kutluyoruz, kapatıyoruz. İlk yıl ulusal olarak yapılmıştı. Sonraki yıllarda uluslararası düzeyde yapılmaya başlandı Tennis Europe olarak ve artık adeta bu şehre tenisi tanıttı, tenis kültürünü getirdi. Hiç lisanslı sporcu yokken bugün 6 bin 500 lisanslı sporcu var. 1000 lisanslı sporcumuz da aktif halde. Bu muazzam bir başarı, muazzam bir başarı hikayesi. Onun için kutluyorum ben Şırnak'ı. Burada bir kez daha kutlamak istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ EKİCİ: KARDEŞLİĞİMİZİ SPORLA TAÇLANDIRDIK

Vali Birol Ekici de konuşmasında turnuvayı gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler 40 yıl karanlık bir dönem yaşadık ve bu dönem boyunca çok acılar çektik. Ama bugün geldiğimiz ortamda huzur ve güvenlik açısından örnek bir şehiriz ve bunu da sporla taçlandırıyoruz. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, huzurun göstergesi olan sporla, tenisle bunu taçlandırmış bulunmaktayız. Ben programa destek veren tüm bir defa başta Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımız olmak üzere Tenis Federasyonu Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, Gençlik Spor Müdürümüze, üniversite rektörümüze şükranlarımı sunuyorum. Böyle güzel bir organizasyonu yaptık ve 5 ülkeden 61 sporcuyu burada misafir ettik. Burada onlar birlik, beraberlik içerisinde bizim sporcularımızla kardeşçe, barış içerisinde, huzur içerisinde müsabakalarını gerçekleştirdiler" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise şöyle dedi:

"Şırnak'ın geleceğine baktığımızda görmek istediğimiz tablo da budur. Gençlerimizin spor yaptığı, farklı ülkelerden insanların şehrimizde buluştuğu ve Şırnak'ın güzel yönleriyle hatırlandığı bir şehir Cudi Cup'ta bu güzel tablonun en güzel bir parçası oldu. Şırnak'a gelen sporcularımızın tamamı kazanmıştır. Çünkü kazanan spor oldu. Kazanan dostluk oldu. Kazanan kardeşlik oldu. Kazanan Şırnak oldu."

Yapılan konuşmalarında ardından sporculara kupaları verildi.

Kaynak: DHA
TurnuvaŞırnakSporSon Dakika

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