Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, yarı final ve final müsabakalarıyla sürüyor

Şırnak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın 6. gününde tek erkek ve kızlarda yarı final ile çiftlerde final müsabakaları oynandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde devam eden organizasyonda, çiftlerde şampiyon isimler belli olurken, teklerde yarı final maçları oynandı.

Turnuvada, Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcudan çiftlerde erkek ve kızlarda şampiyonlar belli oldu. .

Çift erkeklerde Türkiye'den Emre Atlamış ve Doruk Ege Şahin, çift kızlarda Tunuslu Alaa Essıd ve Lamiss Houas birincilik elde etti.

Vali Osman Bilgin, çiftlerdeki finali izlemek için geldiği yerleşkede, müsabakalarla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'dan bilgi aldı.

Sporcularla sohbet eden ve onlara başarılar dileyen Bilgin, çiftlerdeki final karşılaşmasının startını verdi.

Kupa ve madalya töreninde konuşan Bilgin, kentin bereketli topraklarında artık raket sesleri yükseldiğini söyledi.

Turnuvanın kentte düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgi, şunları söyledi:

"Şırnak'ımız huzurun, güzelliğin, sporun, sanatın, kültürün ve aynı zamanda ekonominin ve değişimin başkenti olacaktır. Şu an bu değişimi hep birlikte yaşıyoruz. Tüm kurumlarımızla ele ele vererek ama hepsinden önemli Şırnak halkı ele ele vererek bu değişimi ve dönüşümü sağlıyoruz."

Çiftlerde birinci olan Emre Atlamış (14) şampiyon olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, çok güzel bir organizasyon geçirdiklerini dile getirdi. Turnuvanın güzel geçtiğini anlatan Atlamış, "Bizim için çok önemli bir tecrübe oldu. Bundan sonraki turnuvalarda aynı başarıyı göstermek için çalışacağım." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman katıldı.

Turnuva, yarın yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.