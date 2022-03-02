Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı - Son Dakika
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Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı

02.03.2022 20:50
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda evinde Ukrayna temsilcisi BC Prometey'i ağırlayan Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, maçı 95-66 kazanarak bir üst tura çıktı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda evinde Ukrayna temsilcisi BC Prometey'i ağırlayan Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, maçı 95-66 kazanarak bir üst tura çıktı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-20 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi de 39-31 önde tamamladı. 3. periyotta da da iyi oyununu sürdüren Çukurova Basketbol, bu bölümü de 65-49'luk üstünlükle geçti. Son periyotta da aradaki farkı açan Çukurova ekibi, maçı 95-66 yenerek, bir üst tura çıktı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Goran Sljicivic xx, Ivana Ivanovic xx, Anastasios Kardaris xx

Çukurova Basketbol: Shavonte Zellous x 7, Sinem Ataş x 5, Qunitra Holligsworth x 7, Temi Fagbenle xxx 21, Tiffany Hayes x 10, Yvonne Turner x 8, Dewanna Bonner x 4, Kristine Anigwe xx 11, Jasmine Thomas xx 15, Nika Baric x 7

BC Prometey: Olga Dubrovina xx 11, Viktoriya Balaban x 8, Ariel Atkinc xx 16, Uliana Datsko x 2, Tetiana Yurkevichus x 6, Joyner Holmes x 8, Kateryna Rymerenko x 3, Nikolina Babic xx 12

1. periyot: 21-20 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 39-31 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine) - MERSİN

Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı - Son Dakika


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