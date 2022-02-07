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Çukurova Belediyesi Spor Kulübü voleybolcularından taraftara çağrı - Son Dakika

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü voleybolcularından taraftara çağrı

07.02.2022 12:21
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü voleybolcularından taraftara çağrı

Sultanlar Ligi'ne çıkma hedefiyle mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde erteleme maçında çarşamba günü oynanacak Vakıfbank maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Sultanlar Ligi'ne çıkma hedefiyle mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde erteleme maçında çarşamba günü oynanacak Vakıfbank maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Vakıfbank takımında çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşma Çarşamba günü oynanacak. Çukurova Belediyespor hafta sonunda da yine Adana'da da OSB Teknik ile oynayacak.

Turuncu-Mavili takımın sporcularından Dilara Bilge ve Gizem Öcal Tuğrul tüm Adanalıları maça davet ederek, "Maç sonunda galibiyeti birlikte kutlamak istiyoruz" dediler.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda Vakıfbank'ı konuk edecek olan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü hazırlıklarını Menderes Spor Salonu'nda yapıyor. Takımın başarılı sporcularından Dilara ve Gizem çarşamba günü oynanacak maç öncesi taraftarları maça davet etti.

"Taraftarımız bizim için itici bir güç"

Şu an takımın atmosferi çok iyi diyen Dilara, "Geçen hafta güçlü rakibimize karşı önemli bir maçta puan alamadık. Şu an herkes önümüzdeki maça odaklanmış durumda. Artık 2. devrenin de ortalarındayız. Yarı final ve finale odaklanmış durumdayız. Taraftarlarımız bizim için itici bir kuvvet oluyor. Adana'daki maçlarda özellikle onlarla beraber var olmak bizi motive eden bir şey. Herkesi maça bekliyoruz. Beraber hep birlikte bir galibiyeti daha taraftarlarımızla kutlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Takımın smaçörlerinden Gizem ise, "Bizim için her şey playoffta yapacağımız maçlar için prova olacak. Onun için her maç önem teşkil ediyor. Burada yaptığımız her hareket, birlikte bütüne oynadığımızda playoffta ki bizim hedefimizi belirlemiş olacak. Yani tüm hedefimiz playoff. Şu an için her şey çok güzel gidiyor. Taraftar desteği bizim için her zaman çok önemli. Onlarsız olmaz. Herkesi oynayacağımız Vakıfbank maçına bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çukurova Belediyesi SK ile Vakıfbank SK arasındaki karşılaşma Çarşamba günü 13.00 da Adnan Menderes Spor Salonu'nda oynanacak. Turuncu-Mavili takım hafta sonunda da yine Adana'da olacak. - ADANA

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü voleybolcularından taraftara çağrı
Çukurova Belediyesi Spor Kulübü voleybolcularından taraftara çağrı

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Vakıflar Bankası, Çukurova, voleybol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyesi Spor Kulübü voleybolcularından taraftara çağrı - Son Dakika Spor


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