Çukurova Belediyespor, İtalyan voleybolcu Lucia Bosetti'yi transfer etti - Son Dakika
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Çukurova Belediyespor, İtalyan voleybolcu Lucia Bosetti'yi transfer etti

26.04.2022 23:17
Çukurova Belediyespor, İtalyan voleybolcu Lucia Bosetti'yi transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, İtalyan smaçör Lucia Bosetti'yi kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, İtalyan smaçör Lucia Bosetti'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Liginde mücadele edeceğimiz yeni sezonda 2008 yılından beri İtalya Milli Takım formasını da giyen, çeşitli zamanlarda en iyi smaçör, en iyi defansçı, en iyi hücum eden ve sezon MVP'si unvanlarının da sahibi smaçör Lucia Bosetti ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor! Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor! Lucia Bosetti Çukurova'da Lucia Bosetti Çukurova'da

Çukurova, voleybol, İtalyan, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor, İtalyan voleybolcu Lucia Bosetti'yi transfer etti - Son Dakika


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