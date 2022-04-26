Çukurova Belediyespor, İtalyan voleybolcu Lucia Bosetti'yi transfer etti - Son Dakika

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, İtalyan smaçör Lucia Bosetti'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Liginde mücadele edeceğimiz yeni sezonda 2008 yılından beri İtalya Milli Takım formasını da giyen, çeşitli zamanlarda en iyi smaçör, en iyi defansçı, en iyi hücum eden ve sezon MVP'si unvanlarının da sahibi smaçör Lucia Bosetti ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.