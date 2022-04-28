Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i transfer etti

28.04.2022 22:42
Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Liginde mücadele edeceğimiz yeni sezonda Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev almış, çeşitli zamanlarda en iyi libero, en iyi defansçı ve Balkan Kupası da kazanmış libero Pınar Atasever ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları başladı Voleybol: Genç Bayanlar Yarı Final Müsabakaları başladı

voleybol, Çukurova, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
21:23 İstanbul'da hastane önünde park kavgası yaşandı!
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 22:50:01. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurova Belediyespor, libero Pınar Atasever'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement