Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor\'u 3-0 yendi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Beliz Başkır)
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Stojiljkovic, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Fabris, Yasemin Güveli ( Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak)
Setler: 27-29, 23-25, 22-25
Süre: 90 dakika (33, 26, 31)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Çukurova Belediyespor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
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