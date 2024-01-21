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Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Çukurova Belediyespor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 27-29, 23-25, 22-25 setlerle 3-0 mağlup etti.

Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor\'u 3-0 yendi
21.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:01
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Beliz Başkır)

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Stojiljkovic, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Fabris, Yasemin Güveli ( Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak)

Setler: 27-29, 23-25, 22-25

Süre: 90 dakika (33, 26, 31)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Çukurova Belediyespor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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