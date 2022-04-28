Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti - Son Dakika
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Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti

28.04.2022 09:42
Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Bursa, Çanakkale, Nilüfer ve Aydın Büyükşehir Belediye formalarını terleten, Challenge Kupası'nda 'en iyi pasör' unvanı kazanmış pasör Duygu Düzceler ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Çanakkale, voleybol, Çukurova, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti - Son Dakika


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