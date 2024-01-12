Çukurova Belediyespor, Yasemin Güveli\'yi kadrosuna kattı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen orta oyuncu Yasemin Güveli ile anlaşmaya vardı. Aynı zamanda milli formayı da terleten Yasemin Güveli daha önce Karayolları ve Beşiktaş takımlarında da forma giydi. Yasemin Güveli'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.