Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya gelerek devam eden Milletler Ligi maçlarında başarılar dilediğini kaydetti.