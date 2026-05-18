Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kocaelispor Müzesi\'ne imzalı forma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı devam eden Kocaelispor Müzesi'nde sergilenmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeşil-siyahlı ekibin formasını imzalattı.

Kocaeli Stadyumu'nda inşası süren ve kulübün kuruluşundan bugüne kazandığı kupalar ile çeşitli hatıraların yer alacağı Kocaelispor Müzesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Amatörden Süper Lig'e" vizyonuyla destek verdiği, son 6 yılda 4 kupa kazanarak 16 yıllık Süper Lig hasretine son veren ve ilk sezonunda ligde kalıcı olmayı başaran Kocaelispor'un müzesine özel bir hatıra eklendi.

Hafta sonu programları kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Büyükakın'ın takdim ettiği Kocaelispor'un klasik çubuklu formasını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan formanın, açılışın ardından müzedeki yerini alacağı belirtildi.

Kocaelispor'u her zaman Süper Lig'de görmek istediğini daha önce de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil-siyahlı ekibin şampiyonluğunu, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" sözleriyle kutlamıştı. - KOCAELİ