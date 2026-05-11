Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Muğlaspor\'a tebrik mesajı

Muğlaspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Bugün gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum." - MUĞLA