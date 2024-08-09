Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı da yakalaması zordur"

"Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımımızı insana yapmalıyız"

"Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimiz azalıyorsa bir tıkanıklık var diye düşünüyorum"

"Bakın Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı örnek oldu. Bu örneğe yenilerini eklememiz için çalışmalıyız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı da yakalaması zordur. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımımızı insana yapmalıyız. Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimiz azalıyorsa bir tıkanıklık var diye düşünüyorum. Bakın Arda Güler'in genç yaşta elde ettiği başarı örnek oldu. Bu örneğe yenilerini eklememiz için çalışmalıyız" dedi.