Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor'u tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor'u tebrik etti

01.05.2022 13:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor'u tebrik etti.

11 yıl aradan sonra 1. Lig hasretine son veren Sakaryaspor'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi. Ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenerek kupayı kaldıran ve adeta çifte bayram yaşayan Sakaryaspor'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin kuruluşunun 58. yıl dönümünü kutladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sakaryaspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor'u tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor'u tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement