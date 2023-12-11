Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirterek, " Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

HAKEM HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçına yaşanan olaylar damga vurdu. Başkentte 1-1 biten maçın ardından saha karıştı. Sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Koca, aldığı darbeyle yere düşen Meler'i tekmelemeye devam etti. Olaylar güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılırken, Koca hakkında gözaltı kararı verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALİL UMUT MELER'E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM

Yaşanan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklama yaptı. Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."