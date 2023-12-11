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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor maçının bitiminde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınayıp geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz
11.12.2023 - 23:56,  Güncelleme: 00:01
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirterek, " Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

HAKEM HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçına yaşanan olaylar damga vurdu. Başkentte 1-1 biten maçın ardından saha karıştı. Sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Koca, aldığı darbeyle yere düşen Meler'i tekmelemeye devam etti. Olaylar güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılırken, Koca hakkında gözaltı kararı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALİL UMUT MELER'E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM

Yaşanan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklama yaptı. Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
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Recep Tayyip Erdoğan, Halil Umut Meler, Ankaragücü, Faruk Koca, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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