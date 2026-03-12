Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Bak'ı kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Bak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Bak\'ı kabul etti
12.03.2026 19:27
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kabul etti.

Çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmede Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bakan Bak da nazik kabullerinden dolayı Erhürman'a teşekkür etti.

Görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Bak ve beraberindeki heyetle, Türk Milli Takımı'nın KKTC'li badminton oyuncusu Nehir Deniz için hazırlanan "Genç Başarı Programı" tanıtımını izledi.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

20:20
Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Bak'ı kabul etti
