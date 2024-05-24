Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beşiktaş\'ı Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazandığı için kutladı

Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, camiasını ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımıza da yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.