Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu'nu kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Gurur duyuyoruz seninle şampiyon. Dünya Superbike Şampiyonası'nda tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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