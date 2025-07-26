Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Tamamlandı
26.07.2025 14:21  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası etabı sona erdi. Yarışlarda çeşitli takımlar birincilik için mücadele etti.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla, TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası etabı sona erdi.

Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı, 20 Temmuz'da Marmaris'ten verilen startla başladı. 150 sporcu, 340 deniz mili süren bir rotada 100 saat boyunca zorlu mücadele verdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen ve kardeş vatan KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının yanı sıra Mavi Vatan'a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak da öne çıkan yarışlar, görkemle bir törenle tamamlandı.

Arkın Karpaz Gate Marina'da düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Milletvekili Fikri Toros, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, KKTC Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu Başkanı Mehmet Salih Havalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. Her denizde yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerini dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış oldu" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs'ta böylesi bir uluslararası organizasyonun düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bizim yelkenlerimizin Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da böylesi yarışlara katılmasının, uluslararası topluma buradaki güzellikleri, barışı, buradaki insanların mücadelesini duyurmasının mutluluğu içindeyiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise yarışmacıları mücadelelerinden dolayı kutladı.

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın da yarışlara ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise yarışta mücadele eden tüm takımları tebrik etti.

Konuşmaların ardından kazananlara kupaları takdim edildi.

Büyük ödül Deniz Harp Okulu'nun

En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü'nün sahibi Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu Takımı Arma oldu. Takım, kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

340 deniz mili uzunluğundaki parkuru 50 saatte tamamlayan Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Group Sailing Team Line Honours Ödülü'ne layık görüldü. Takıma kupasını Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri takdim etti.

ORC O kategorisinde Oytun Çalışlar yönetimindeki Mersin Yelken Akademisi takımı birinci olurken, Deniz Fıçı yönetimindeki Arkın Group Sailing Team ikinci ve Derya Yenigün yönetimindeki Göztepe Yelken Ağanlar ise üçüncülüğü elde etti.

ORC A kategorisinde ise Ahmet Gönenç Torun yönetimindeki Deniz Harp Okulu Takımı birinciliği elde ederken, Acar Koparal yönetimindeki MSÜ Deniz Harp Okulu Takımı Tramola ikinci, Aliksei Koziukov yönetimindeki Anyuta Takımı ise üçüncü oldu.

Gezgin Sınıfı'nda birinciliği Mehmet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova alırken, Ömer Bingöl yönetimindeki Mudanya Üniversitesi takımı ikinci, Hasan Basri Aslan yönetimindeki Jacques Philippe Rüzgarın Peşinde Takımı üçüncü oldu.

Takımlara, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından tasarlanan özel ödüller takdim edildi. Takım kaptanlarına da ayrıca saat hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Etkinlik, Magazin, Kültür, Kıbrıs, Marina, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Çatalca’da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Kınalıada açıklarında can pazarı 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı Kınalıada açıklarında can pazarı! 16 kişiyi taşıyan yat böyle yandı
Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak Galatasaray, dünyaca ünlü kaleciye teklif yapacak
Yangından kurtulan ineğin gözyaşları Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor Binlerce kişi işten çıkarılacak Teknoloji devi Intel küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi. Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

14:12
Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
Düğününde yaşadığı olay gelini isyan ettirdi: Kürtler böyle yaparmış
13:36
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı
13:05
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım kafa kafaya geldi
11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
16:27
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
16:26
HSBC’den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
HSBC'den uyarı: 4 Türk şirketi endeksten çıkarılabilir
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:16
Galatasaray’da küsler barıştı Yönetim çok sevindi
Galatasaray'da küsler barıştı! Yönetim çok sevindi
16:13
Ukraynalı spiker Daria Bondar’dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler
Ukraynalı spiker Daria Bondar'dan Türkiye ve Arda Turan için olay sözler
16:11
Rusya’da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı
Rusya'da düşen uçağın pilotu, kaza günü uyuşturucu testi için mahkemeye çıkacaktı!
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
16:00
Icardi’nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
15:58
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye’den dikkat çeken yükseliş
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye'den dikkat çeken yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 14:42:33. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.