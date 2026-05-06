Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Aydın Etabı Start Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Aydın Etabı Start Aldı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nda Aydın Etabı Start Aldı
06.05.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Aydın-Marmaris etabı 158 sporcuyla başladı.

Bu yıl 61.'si gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Aydın'dan start alırken, 158 sporcu birincilik için 152,8 kilometre pedal çevirecek.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 152,8 kilometrelik Aydın-Marmaris parkurunun startı Efeler ilçesi Malazgirt Meydanı'ndan verildi. 26 ülkeden 23 takımın yer aldığı yarışta toplam 158 sporcu birincilik için mücadele edecek. Aydın'ın ilk kez etap başlangıcına ev sahipliği yaptığı organizasyonda, zorlu parkurların ardından sporcular Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaşacak. Çok sayıda yarışseverin takip ettiği Aydın etabında yarışçılar, start öncesinde düzenlenen seremonide takımlarının isimlerinin bulunduğu hatıra tahtasına imzalarını attılar. Turnuvada 27 sporcu ile İtalya en fazla sporcusu bulunan ülke olurken, Türkiye 22 sporcu ile ikinci sırada yer aldı.

23 takımın ter döktüğü Aydın-Marmaris etabı kapsamında sporcular, 44,3 kilometre sonra ihtiyaç molası verebilecek. Start'ın verilmesinin ardından eskort eşliğinde Aydın'dan çıkan sporcular birincilik için toplamda 152,8 kilometre pedal çevirecek. 8 etaptan oluşan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir sonraki etabı ise 132.7 kilometrelik Marmaris-Kıran parkuru olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Aydın Etabı Start Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:04:57. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Aydın Etabı Start Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.