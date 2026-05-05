Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Sonuçlandı
05.05.2026 20:52
Cevdet Yılmaz, Türkiye Bisiklet Turu'nun sporun birleştirici gücünü gösterdiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin, "Sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan bu organizasyon, 27 farklı ülkeden sporcuları aynı hedef etrafında buluştururken centilmenliğin ve rekabetin en güzel örneklerini sahaya yansıttı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Etabı'nı takip etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binası önünden başlayan turun startını veren Yılmaz, 105,2 kilometrelik etabın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz, "5 şehir, 20'den fazla ilçe, 60 civarında köy, kasaba ve yerleşimden geçerek Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan günler boyunca süren bu büyük mücadele bugün başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliye'mizde sona ermiş oldu. Çeşme'den başlayan yarış Selçuk, Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya hattından Ankara'ya ulaştı" diye konuştu.

'PARKUR, SEMBOLİK OLARAK DA ANLAMLI'

Yılmaz, Ankara'nın 27 yıl aradan sonra ilk kez etkinliğin 'bitiş' noktası olarak ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan bu organizasyon, 27 farklı ülkeden sporcuları aynı hedef etrafında buluştururken centilmenliğin ve rekabetin en güzel örneklerini sahaya yansıttı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksındaki parkur, organizasyonu sportif olduğu kadar sembolik olarak da çok daha anlamlı hale getirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN TANITIMI ADINA FAYDALI BİR ETKİNLİK'

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yıllar içinde kazandığı tecrübe ve ulaştığı seviye ile uluslararası spor takviminde güçlü bir yer edinmeye devam edeceğini dile getiren Cevdet Yılmaz, "Bu büyük organizasyon boyunca ülkemizin eşsiz coğrafyasını, tarihini ve doğal güzelliklerini ekranları başında takip eden yüz milyonlarca izleyici bulunmaktadır. Hem ülkemizin hem de Ankara'nın tanıtımı adına çok faydalı bir etkinlik olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

Yılmaz, farklı kategorilerde dereceye giren sporcuları ödüllerinin takdim edildiğini dile getirerek, sporcuları tebrik etti.

Kaynak: DHA

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
