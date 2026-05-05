Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Muğla Büyükşehir damgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Muğla Büyükşehir damgası

Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Muğla Büyükşehir damgası
05.05.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Uluslararası Kıta Bisiklet Takımı, 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sergilediği performansla dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Uluslararası Kıta Bisiklet Takımı, 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda sergilediği performansla dikkat çekti.

23 takım ve 27 ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği prestijli organizasyonda Muğla temsilcileri, sprint ve tırmanış etaplarında elde ettikleri derecelerle adından söz ettirdi.

Güçlü kadro ile Türkiye'yi temsil ettiler

Türkiye'yi temsil eden dört takımdan biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; Arda Tekirdağ, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Talha Tektaş, Rudolf Remki, İsmail Ozan Aşılıoğlu ve Halil İbrahim Doğan'dan oluşan kadrosuyla yarışta yer aldı.

Rudolf Remki Marmaris etaplarının yıldızı oldu

Takımın başarılı sporcusu Rudolf Remki, Marmaris etaplarında sergilediği üstün performansla öne çıktı. Remki, hem sprint hem de tırmanış kapılarını birinci sırada geçerek etaplara damga vurdu.

Talha Tektaş'tan Antalya'da çifte derece

Antalya etabında mücadele eden Talha Tektaş da önemli başarılara imza attı. Tektaş, sprint kapısında ikincilik elde ederken, tırmanış kapısını ilk sırada tamamladı.

Etap bazında güçlü performans

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, farklı etaplarda elde ettiği bu derecelerle yarış boyunca istikrarlı ve güçlü bir performans sergileyerek organizasyonun dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

Başkan Aras Başarılı Bisikletçileri Kutladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda elde ettiği başarıyla öne çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularını kutladı. Başkan Aras, "Sporcularımız uluslararası düzeyde güçlü rakipler arasında gösterdiği performans Muğla adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Elde edilen derecelerin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin somut bir sonucudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı sporcularımızı, teknik ekip ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Muğla Büyükşehir damgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE’de petrol tesisine İHA saldırısı BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı
İBB, Halk Ekmek’e yüzde 25 zam yaptı İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
İzmir’de mayısta kar manzarası İzmir'de mayısta kar manzarası
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 16:50:21. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Muğla Büyükşehir damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.