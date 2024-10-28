Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Yaklaşık 200 bisikletli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Anıtpark'ta toplandı.
Bisikletseverler, Vali Yardımcısı Abdullah Şen tarafından verilen startın ardından yaklaşık 7 kilometre pedal çevirerek kent merkezini turladı.
Trafik ekiplerinin de eşlik ettiği tur, başlangıç noktasında son buldu.
Son Dakika › Spor › Cumhuriyet Bayramı'nda Bisiklet Turu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?